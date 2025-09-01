صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گردن کی پیمائش سے ہارٹ فیل،ٹائپ 2 شوگر کا انکشاف

گردن کی پیمائش سے ہارٹ فیل،ٹائپ 2 شوگر کا انکشاف

لندن(نیٹ نیوز)ماہرینِ صحت کا کہنا ہے کہ اپنی گردن پر توجہ دیں، اس کی پیمائش ہارٹ فیل ہونے سے لے کر ٹائپ 2 ذیابیطس تک کے بارے میں انکشاف کرتی ہے۔

کنگسٹن یونیورسٹی کے ڈاکٹر احمد البدیوی اور ڈاکٹر نادین وحیدہ کا کہنا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپری حصے کے گرد موجود یہ چربی آپ کے خون میں فیٹی ایسڈز چھوڑتی ہے اور اس بات میں مداخلت کر سکتی ہے کہ آپ کا جسم کولیسٹرول، بلڈ شوگر اور دل کی دھڑکن کو کیسے منظم کرتا ہے ۔ گردن کا گھیرا اندرونی چربی کا ایک پیمانہ ہے ، یہ نقصان دہ چربی اعضاء کے گرد لپٹی ہوتی ہے ، گردن کے سائز کو صحت کے مسائل سے جوڑنے والے یہ شواہد حیران کن ہیں، موٹی گردن والے لوگوں میں دل کی کئی بیماریوں کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے ، موٹی گردن والے افراد کو ٹائپ 2 ذیابیطس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے ، جو اندھے پن سے لے کر اعضاء کاٹنے تک مستقل نقصان کا سبب بن سکتا ہے ۔

 

