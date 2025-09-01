مشکوک سائنسی جرنلز کی نشاند ہی کرنیوالا پلیٹ فارم تیار
کولوراڈو(نیٹ نیوز)یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر کی سربراہی میں کام کرنے والی کمپیوٹر سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے ایک نیا مصنوعی ذہانت کا پلیٹ فارم تیار کیا ہے جو خود بخود مشکوک سائنسی جرنل کی نشان دہی کر دیتا ہے۔
جرنل سائنس ایڈوانسز میں شائع تحقیق، تحقیق کی دنیا میں خطرناک رجحان سے نمٹتی ہے ۔تحقیق کے سربراہ مصنف اور کمپیوٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈینیئل اکیونا کے مطابق انہیں ہفتے میں متعدد بار میسجز آتے تھے ، یہ سپیم پیغام ایسے لوگوں کی جانب سے ہوتے ہیں جو خود کو سائنسی جرنلز کے ایڈیٹر بتاتے ہیں ۔ نیا اے آئی ٹول خود بخود سائنسی جرنلز کی جانچ پڑتال کرتا ہے ، ان کی ویب سائٹس اور دیگر آن لائن اعداد و شمار مخصوص پیمانے پر پرکھتا ہے اور ان پیمانوں میں جرنل میں قائم محققین پر مشتمل ادارتی بورڈ کی موجودگی اور ان کی ویب سائٹس میں بہت ساری گرامر کی غلطیاں کاہونا شامل ہیں۔