صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادرک کئی جان لیوا بیماریوں کا خدشہ کم کر سکتا ہے

  • عجائب دنیا
ادرک کئی جان لیوا بیماریوں کا خدشہ کم کر سکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)ادرک کا استعمال کئی جان لیوا بیماریوں کے خدشے کو کم کر سکتا ہے ۔روزانہ 2 سے 6 گرام ادرک کا استعمال دل کی بیماری سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے ۔۔۔

 ادرک وزن اور خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرنے کے لیے مفید ہے ۔ادرک کو زمانۂ قدیم سے درد اور سوزش سے نجات کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اب سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے ۔ خاص طور پر، ادرک کو ہلدی اور کالی مرچ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ گھٹنوں کے اوسٹیو ارتھرائٹس کے درد کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے ۔ادرک میں موجود مرکبات جنجرول اور شوگول کینسر زدہ خلیوں کی نشوونما اور تولید کو روک کر اُنہیں ختم کر سکتے ہیں، ان مرکبات کا مطالعہ کینسر کی مختلف اقسام کو مدِنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے ۔ تاہم، تحقیق محدود ہونے کی وجہ سے تاثیر کا تعین کرنے کے لیے مزید طبی تحقیق کی ضرورت ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹیرف صفر کرنیکی بھارتی پیشکش مگر وقت گزر چکا، ٹرمپ

امریکی مالیاتی پالیسی پرٹرمپ کا کنٹرول عالمی معیشت کیلئے بڑا خطرہ ہو گا:سربراہ یورپی سنٹرل بینک

ڈنمارک:سابق وزیر کو چائلڈ پور نوگرافی کی ویڈیوز رکھنے پر 4ماہ قید

تھائی لینڈ :وزیراعظم کے انتخاب پر اتفاق نہ ہو سکا، سیاسی غیر یقینی برقرار

بھارتی فوج نے عوام کو علی گیلانی کی قبر پر جانے سے روک دیا

امریکا : یکم اکتوبر سے غیر ملکیوں پر 250 ڈالر نئی ویزا فیس نافذ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak