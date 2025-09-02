ادرک کئی جان لیوا بیماریوں کا خدشہ کم کر سکتا ہے
لاہور(نیٹ نیوز)ادرک کا استعمال کئی جان لیوا بیماریوں کے خدشے کو کم کر سکتا ہے ۔روزانہ 2 سے 6 گرام ادرک کا استعمال دل کی بیماری سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے ۔۔۔
ادرک وزن اور خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرنے کے لیے مفید ہے ۔ادرک کو زمانۂ قدیم سے درد اور سوزش سے نجات کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اب سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے ۔ خاص طور پر، ادرک کو ہلدی اور کالی مرچ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ گھٹنوں کے اوسٹیو ارتھرائٹس کے درد کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے ۔ادرک میں موجود مرکبات جنجرول اور شوگول کینسر زدہ خلیوں کی نشوونما اور تولید کو روک کر اُنہیں ختم کر سکتے ہیں، ان مرکبات کا مطالعہ کینسر کی مختلف اقسام کو مدِنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے ۔ تاہم، تحقیق محدود ہونے کی وجہ سے تاثیر کا تعین کرنے کے لیے مزید طبی تحقیق کی ضرورت ہے ۔