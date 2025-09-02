صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وٹامن ڈی حیاتیاتی عمر کو سست کرسکتا ہے :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)حالیہ تحقیق واضح کرتی ہیں کہ وٹامن ڈی حیاتیاتی عمر کو سست کر سکتا ہے ،ایک حالیہ مطالعے میں تقریبًا 1,000 افراد (عمر 50 سال یا اس سے زیادہ) کو 4 سال تک روزانہ وٹامن ڈی دیا گیا۔۔۔

اس نتیجے میں ان کی صحت پر مثبت اثر دیکھا گیا۔وٹامن ڈی کیوجہ سے ویسیل کینسر اور دیگر بیماریوں سے تعلق رکھنے والے ڈی این اے کی حفاظتی کیپس کے سکڑنے کو نمایاں طور پر کم دیکھا گیا جس کا اثر "تقریباً 3 سال کی سست حیاتیاتی عمر" کے برابر تھا۔ماہرین نے اس مطالعہ کی ابتدائی رپورٹس میں بتایا کہ وٹامن D کے ذریعے سوزش میں کمی آئی اور خود مدافعتی امراض کے امکانات بھی کم ہوئے ۔اس کے علاوہ وٹامن D لینے والوں میں Horvath epigenetic clock کے حساب سے تقریباً 1.85 سال کی عمر کی زیادتی دیکھی گئی۔

 

