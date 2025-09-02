صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھیپھڑوں سے 26سال پرانا پین کا ڈھکن نکال لیا گیا

  • عجائب دنیا
پھیپھڑوں سے 26سال پرانا پین کا ڈھکن نکال لیا گیا

نئی دہلی (نیٹ نیو)بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں 33سالہ شخص کے پھیپھڑوں سے 26سال بعد پلاسٹک کے پین کا ڈھکن نکال لیا گیا۔ مریض نے 7 سال کی عمر میں کھیلتے ہوئے غلطی سے پین کا ڈھکن نگل لیا تھا ۔۔۔

، اس کے بعد طویل عرصے تک اسے کوئی بڑی طبی پیچیدگی پیش نہیں آئی، تاہم حال ہی میں اسے مسلسل کھانسی اور بلغم میں خون آنے کی شکایت ہوئی جس پر وہ اسپتال پہنچا۔ابتدائی معائنے اور ایکسرے کے بعد معلوم ہوا کہ مریض کے پھیپھڑوں میں کوئی چیز موجود ہے ، معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سر گنگا رام اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے آپریشن کیا۔سرجری کے دوران ڈاکٹروں کو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ مریض کے پھیپھڑوں میں 26 سال پرانا پین کا ڈھکن موجود ہے ، جسے آپریشن کے بعد کامیابی سے نکال لیا گیا۔ڈاکٹرز کے مطابق اس وقت مریض کی حالت مستحکم ہے اور وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak