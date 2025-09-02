پھیپھڑوں سے 26سال پرانا پین کا ڈھکن نکال لیا گیا
نئی دہلی (نیٹ نیو)بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں 33سالہ شخص کے پھیپھڑوں سے 26سال بعد پلاسٹک کے پین کا ڈھکن نکال لیا گیا۔ مریض نے 7 سال کی عمر میں کھیلتے ہوئے غلطی سے پین کا ڈھکن نگل لیا تھا ۔۔۔
، اس کے بعد طویل عرصے تک اسے کوئی بڑی طبی پیچیدگی پیش نہیں آئی، تاہم حال ہی میں اسے مسلسل کھانسی اور بلغم میں خون آنے کی شکایت ہوئی جس پر وہ اسپتال پہنچا۔ابتدائی معائنے اور ایکسرے کے بعد معلوم ہوا کہ مریض کے پھیپھڑوں میں کوئی چیز موجود ہے ، معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سر گنگا رام اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے آپریشن کیا۔سرجری کے دوران ڈاکٹروں کو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ مریض کے پھیپھڑوں میں 26 سال پرانا پین کا ڈھکن موجود ہے ، جسے آپریشن کے بعد کامیابی سے نکال لیا گیا۔ڈاکٹرز کے مطابق اس وقت مریض کی حالت مستحکم ہے اور وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے ۔