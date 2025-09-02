18 لاکھ سال پرانے انسانی جبڑے کی ہڈی دریافت
تبلیسی (نیٹ نیوز)جارجیا میں ماہرین آثار قدیمہ نے 1.8 ملین سال پرانی انسانی جبڑے کی ہڈی دریافت کر لی۔ ماہرین نے انسان کے نچلے جبڑے کی یہ ہڈی جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی کے۔۔۔
جنوب مغرب میں تقریباً 100 کلو میٹر کے فاصلے پر اوروزمانی کے مقام سے دریافت کی ہے ۔رپورٹ میں بتایا ہے کہ اوروزمانی نامی یہ جگہ دو گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ سے بھی چھوٹی ہے لیکن تاریخ سے مالا مال ہے ۔رپورٹ کے مطابق تازہ ترین دریافت میں ماہرین آثار قدیمہ کو جانوروں شیر، ہاتھی، بھیڑیا، ہرن اور زرافے کی باقیات بھی ملی ہیں اور ساتھ ساتھ پتھر کے اوزاروں کا ذخیرہ بھی ملا ہے ۔ الیا سٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر جیورگی بیڈزیناشویلی نے کہا کہ اوروزمانی سے ملنے والی انسانی جبڑے کی ہڈی اور جانوروں کی باقیات کا مطالعہ ہمیں یوریشیا کے پہلے نوآبادیات کے طرز زندگی کا تعین کرنے میں مدد دے گا۔