جاپان کے 102 سالہ کوہ پیما نے ماؤنٹ فیوجی سر کر لی
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کے 102 سالہ کوہ پیما کوکیچی اکوزاوا نے دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ماؤنٹ فیوجی سر کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔کوکیچی اکوزاوا 1923ء میں پیدا ہوئے تھے۔۔۔
، اُنہوں نے اپنی تربیت کے طور پر تقریباً ہفتہ وار ایک پہاڑ سر کرنے کے بعد جاپان کی بلند ترین چوٹی سر کی۔رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ ان کے اس کارنامے کو اگست کے آغاز میں تسلیم کیا گیا۔رپورٹ کے مطابق کوکیچی اکوزاوا نے ماؤنٹ فیوجی پر چڑھنے کی تیاری کرنے کا فیصلہ رواں سال جنوری میں اپنے گھر کے قریب ایک پہاڑ پر چلتے ہوئے لڑکھڑانے ، بیمار ہونے اور دل کی بیماری کے باعث ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد کیا۔کوکیچی اکوزاوا نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے اس سے قبل 96 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیجی کو سر کیا تھا۔اُنہوں نے مزید کہا کہ میں اس پہاڑ کو کئی بار سر کر چُکا ہوں۔