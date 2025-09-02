ترقی نہ دینے پر خاتون نے کمپنی خرید کر باس کو نکال دیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکی کمپنی کے باس نے محنتی خاتون ملازم کو ترقی دینے سے انکار کیا تو خاتون ملازم نے کمپنی خرید کر باس کو ہی ملازمت سے فارغ کر دیا۔70سالہ جولیا سٹیورٹ کا شمار آج امریکا کی کامیاب کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے ۔۔۔
جولیا نے سی ای او بنانے کے وعدے پر 1990 کی دہائی میں ایپل بی نامی ریستوران کی چین کو مسلسل 3 سال سخت محنت کے بعد منافع بخش بنایا اور جب ترقی دینے کا وقت آیا تو کمپنی کے سربراہ نے انہیں سی ای او بنانے سے انکار کر دیا۔ جولیا سٹیوٹ نے استعفیٰ دے دیا اور حریف کمپنی میں ملازمت اختیار کرلی اور مسلسل 5 برس کی محنت کے بعد حریف کمپنی’آئی ہوپ‘ کو اپنی سابقہ ریستوران کی چین سے زیادہ منافع بخش بنا دیا جس پر انہیں ترقی دے کر سی ای او کا عہدہ دے دیا گیا۔سی ای او بننے کے بعد انہوں نے اپنی سابقہ کمپنی2.3بلین ڈالرز میں خریدی اور اپنے سابقہ کمپنی کے سربراہ کو کمپنی سے نکال دیا۔