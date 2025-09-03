صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

23سالہ نوجوان اور 83سالہ خاتون محبت میں گرفتار

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں23سالہ نوجوان 83 سالہ خاتون کی محبت میں گرفتار ہوگیا اور دونوں کے خاندان بھی انکے حامی بن گئے ہیں۔یہ منفرد جوڑا گلی میں ایک انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ۔۔۔

اس انٹرویو میں 23 سالہ کوفو نے 83 سالہ آئیکو کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔آئیکو نے انکشاف کیا کہ اگلے سال فروری میں ان کی محبت کو ایک سال مکمل ہو جائیگا، وہ باغبانی کی ماہر ہیں اور ان کا اپنا ایک نباتاتی باغ ہے ،وہ اس سے قبل 2 بار شادی کرچکی ہیں جبکہ ان کا ایک بیٹا، بیٹی اور 5 پوتے پوتیاں ہیں۔ان کی دوسری شادی طلاق پر ختم ہوئی ،کوفو کے مطابق وہ اور آئیکو کی پوتی ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اس ہم جماعت لڑکی سے ملنے گھر گیا تو پہلی نظر میں آئیکو کی محبت میں گرفتار ہوگیا،اب وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں اورشادی کاارادہ رکھتے ہیں ۔

 

