23سالہ نوجوان اور 83سالہ خاتون محبت میں گرفتار
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں23سالہ نوجوان 83 سالہ خاتون کی محبت میں گرفتار ہوگیا اور دونوں کے خاندان بھی انکے حامی بن گئے ہیں۔یہ منفرد جوڑا گلی میں ایک انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ۔۔۔
اس انٹرویو میں 23 سالہ کوفو نے 83 سالہ آئیکو کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔آئیکو نے انکشاف کیا کہ اگلے سال فروری میں ان کی محبت کو ایک سال مکمل ہو جائیگا، وہ باغبانی کی ماہر ہیں اور ان کا اپنا ایک نباتاتی باغ ہے ،وہ اس سے قبل 2 بار شادی کرچکی ہیں جبکہ ان کا ایک بیٹا، بیٹی اور 5 پوتے پوتیاں ہیں۔ان کی دوسری شادی طلاق پر ختم ہوئی ،کوفو کے مطابق وہ اور آئیکو کی پوتی ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اس ہم جماعت لڑکی سے ملنے گھر گیا تو پہلی نظر میں آئیکو کی محبت میں گرفتار ہوگیا،اب وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں اورشادی کاارادہ رکھتے ہیں ۔