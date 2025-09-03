خون پتلا کرنے کیلئے ایسپرن سے بہتر دوا سامنے آگئی
لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بلڈ تھنر کلوپیڈوگریل ایسپرن کے مقابلے میں دل کے مریضوں کی ہارٹ اٹیک اور اسٹروک سے بہتر حفاظت کر سکتا ہے ۔دی لانسٹ میں شائع اور ۔۔۔
میڈرڈ میں منعقدہ یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی کانگریس میں پیش کی گئی تحقیق میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گلوپیڈوگریل (اینٹی پلیٹلیٹ دوا جو پلیٹلیٹس کو ایک دوسرے سے چپکنے اور لوتھڑا بننے سے روکتی ہے ) خون رسنے کے خطرات میں بھی اضافہ نہیں کرتا ،اس وقت ایسپرن ہلکی خوراکوں میں کورونری آرٹری ڈیزیز میں مبتلا افراد کو تجویز کی جاتی ہے ۔ یہ دوا خون کو پتلا کر کے ہارٹ اٹیک کو روکنے میں مدد دیتی ہے ۔ سائنس دانوں نے ایسپرن کی تاثیر کا موازنہ کلوپیڈوگریل سے کیا۔ نتائج میں معلوم ہوا کہ کلوپیڈوگریل ہیمرج کے خطرات کے بغیر ایک مؤثر آپشن ہے ۔