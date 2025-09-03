صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلبی صحت کیلئے دانتوں کو صاف رکھناضروری قرار

  عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)نئی سائنسی تحقیقات سے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ دانتوں اور مسوڑھوں کی صفائی کا براہِ راست تعلق دل کی صحت سے ہے ۔۔۔

اگر دانت صاف نہ رکھے جائیں تو بیکٹیریا جمع ہو کر مسوڑھوں کی سوزش (Gingivitis) کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گندے دانتوں سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا خون کی باریک نالیوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں یہ شریانوں کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ مسلسل منہ کی ناقص صفائی جسم میں دائمی سوزش بڑھا دیتی ہے اور یہی عمل دل کی بیماریوں کے بڑے اسباب میں سے ہے ۔دل کی صحت کے لیے دانتوں کی حفاظت کے چند رہنما اصول جیسے دن میں کم از کم دو بار برش کریں۔فلاس (Floss) کا استعمال کریں تاکہ دانتوں کے بیچ کا میل صاف ہو،میٹھی اور چکنائی والی خوراک کم کریں۔ہر 6 ماہ بعد ڈینٹسٹ سے چیک اپ کروائیں۔

 

