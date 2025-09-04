صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی خلاباز نے محبت کا جھانسہ دیکر لاکھوں روپے ہڑپ لیے

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کے شمالی جزیرے ہوکائیڈو کی ایک عمر رسیدہ خاتون کو دھوکے باز آدمی نے محبت کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے ہڑپ لیے ، دھوکے باز شخص نے دو تین بار خاتون سے سوشل میڈیا پر بات کرنے کے بعد ایک دن اسے بتایا کہ۔۔۔

 میں خلائی جہاز میں ہوں لیکن ایک حملے کی زد میں آگیا ہوں اور مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے اورآکسیجن خریدنے کے بہانے خاتون سے تقریباً 1 ملین ین یعنی 6 ہزار 700 ڈالرز ٹھگ لیے ۔رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جاپانی خاتون اکیلی رہتی ہے اس لیے جب اس کا جعلی خلاباز سے سوشل میڈیا پر رابطہ بڑھا تو وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر محبت میں گرفتار ہوگئی تھی ،اس حوالے سے جاپانی پولیس حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی بھی شخص پیسے مانگے تو پولیس کو رپورٹ کریں۔

 

