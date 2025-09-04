صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مراکش میں لمبے کانٹوں والا ڈائنوسار دریافت

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)مراکش میں لمبے کانٹوں والا ڈائنوسار دریافت ہوا ہے جو کہ ایک انوکھا ڈائنوسار ہے ۔رپورٹس کے مطابق سائنس دانوں نے اس کانٹوں والے ڈائنوسار کو Spicomellus afer قرار دیا ہے جو ایک نیا نوع ہے جو تقریباً 165 ملین سال پہلے وسطی جیوراسک دور میں مراکش میں رہتا تھا۔

 یہ خطہ اب ایٹلس پہاڑی سلسلے کے قریب ہے ۔یہ ڈائنوسار انکائلوسور گروپ کی سب سے قدیم نوع ہے جو ہنرمند، زمین سے ٹکرانے والے ، چار پیر والا جڑی بوٹی خور ڈائنوسار ہے ۔اس کا جسم لمبے اور تیز کانٹوں سے مزین تھا جیسے کہ بازوؤں سے ایک میٹر تک لمبے کانٹے نکلے ہوئے تھے ۔اسی طرح گردن کے اردگرد بھی لمبے لمبے کانٹے موجود تھے ۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ بھاری اور لمبے کانٹے دونوں مقصد پورے کرتے تھے ۔

 

