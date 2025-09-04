کراچی سے بڑا برفانی تودہ 40سال بعد ختم ہونے کے قریب
لاہور(نیٹ نیوز)انٹار کٹیکا سے آزاد ہوکر پانی میں بہنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اے 23 اے نامیبرفانی تودہ آخرکار ٹوٹنے لگا ہے اور امکان ہے کہ چند ہفتوں میں یہ مکمل طور پر غائب ہو جائے گا۔
یہ تودہ 1986 میں انٹار کٹیکا کے ساحلی علاقے سے الگ ہوکر بحیرہ ودل کی تہہ میں رک کر ایک برفانی جزیرے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔اس تودے کا حجم لگ بھگ 4 دہائیوں تک 1500 اسکوائر میل رہا اور وزن ایک ہزار ارب ٹن تھا اوریہ درحقیقت رقبے کے لحاظ سے یہ کراچی سے بھی کچھ بڑا تھا۔خیال رہے کہ کراچی کا رقبہ 1360 اسکوائر میل ہے ۔1986 میں انٹار کٹیکا سے الگ ہونے کے بعد برسوں تک یہ تودہ ایک جگہ رکا رہا مگر 2020 میں اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر بتدریج South Orkney Islands تک پہنچ گیا تھا۔