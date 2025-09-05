صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق

  • عجائب دنیا
آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق

برلن(نیٹ نیوز)جدید تحقیقی ڈیٹا کے مطابق آج کے نوجوان عموماً پرانے زمانے کے مقابلے میں زیادہ ناخوش ہیں خصوصاً شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں پرانے زمانے کے افراد ان کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور خوش تھے۔

اس کے علاوہ ناروے ، فرانس، جرمنی، اور دیگر مغربی ملکوں میں بھی اس رجحان کا مشاہدہ ہوا ہے ۔20 ممالک میں 200,000 افراد کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ نوجوانوں کی زندگی میں سکون کی کمی آئی ہے ۔ مخصوص مسائل جیسے جسمانی و ذہنی صحت، مالی دباؤ، خود شناسی، تعلقات، اور مقصد زندگی نہ ہونے نے ناخوشی میں اضافہ کیا ہے ۔ نوجوان خاص طور پر کم خوش ہیں، خصوصاً امریکا، برطانیہ، جرمنی، اور آسٹریلیا میں، امریکا، برطانیہ، کینیڈا، آئرلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں نوجوان عمر میں ناخوشی ادھیڑ عمری کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak