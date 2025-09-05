آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق
برلن(نیٹ نیوز)جدید تحقیقی ڈیٹا کے مطابق آج کے نوجوان عموماً پرانے زمانے کے مقابلے میں زیادہ ناخوش ہیں خصوصاً شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں پرانے زمانے کے افراد ان کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور خوش تھے۔
اس کے علاوہ ناروے ، فرانس، جرمنی، اور دیگر مغربی ملکوں میں بھی اس رجحان کا مشاہدہ ہوا ہے ۔20 ممالک میں 200,000 افراد کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ نوجوانوں کی زندگی میں سکون کی کمی آئی ہے ۔ مخصوص مسائل جیسے جسمانی و ذہنی صحت، مالی دباؤ، خود شناسی، تعلقات، اور مقصد زندگی نہ ہونے نے ناخوشی میں اضافہ کیا ہے ۔ نوجوان خاص طور پر کم خوش ہیں، خصوصاً امریکا، برطانیہ، جرمنی، اور آسٹریلیا میں، امریکا، برطانیہ، کینیڈا، آئرلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں نوجوان عمر میں ناخوشی ادھیڑ عمری کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے ۔