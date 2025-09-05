صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

لاہور(نیٹ نیوز)گواٹیمالا میں ایک قدم مایان شہر دریافت ہوا ہے جو کہ ماہرین کی جانب سے گمشدہ تصور کیا جارہا تھا۔ماہرین نے اس شہر کو لوس اوبیلوس کا نام دیا ہے۔

یہ شہر مایان تہذیب کی پرانی تاریخ اور پیچیدہ فنِ تعمیر کی حیران کن مثال پیش کرتا ہے ۔یہ شمالی گواٹیمالا کے قریب پیٹن خطے کے قریب دریافت ہوا ہے ۔ یہ تقریباً 3,000 سال پرانا ہے اور Middle Preclassic دور سے (تقریباً 800-500 قبل مسیح) سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس شہر میں تقریباً 108 فٹ بلند ایک اہرام بھی پایا گیا ہے جس پر ابتدائی نقش موجود ہیں۔ اس میں قدرتی پانی کی نالیوں کا نظام بھی موجود ہے جو ایک پیچیدہ آبی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں۔اس میں انسان نما پتھریلے مجسمے بھی ملے ہیں جو ایک ممکنہ طور پر قدیم رسمی عبادت کی علامت کے طور پر موجود ہیں۔ یہ دریافت ایک نامعلوم شہری مثلث کی صورت میں سامنے آئی ہے ۔

 

