نازیوں کی لوٹی ہوئی تاریخی پینٹنگ ارجنٹائن سے برآمد

بیونس آئرس(نیٹ نیوز)80 سال قبل نازیوں کی لوٹی ہوئی تاریخی پینٹنگ کو ارجنٹائن سے برآمد کرلیا گیا۔ ارجنٹینا کے حکام کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے گمشدہ پینٹنگ ریئل اسٹیٹ کے اشتہار میں نظر آئی تھی۔۔۔

 جس کے بعد بین الاقوامی سازشوں اور مختلف چھاپہ مار کارروائیوں کے بعد اسے برآمد کیا گیا ہے ۔تاریخی پینٹنگ ایک خاتون کا پورٹریٹ ہے ، جسے اطالوی مصور جوسیپے جیزلیندی (1655-1743) نے بنایا تھا۔ یہ پینٹنگ گزشتہ 80 برس سے غائب تھی۔ گزشتہ ماہ ایک ریئل اسٹیٹ کے اشتہار میں یہ پینٹنگ بیونس آئرس سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب میں واقع شہر مار ڈیل پلاٹا میں ایک گھر کے اندر صوفے کے اوپر لٹکی دکھائی دی۔پینٹنگ ہٹلر کے نیم فوجی ادارے ایس ایس کے افسر اور جنگی مجرم ہرمن گورنگ کے اعلیٰ مالیاتی مشیر فریڈرک کڈگین کے پاس تھی جو دوسری عالمی جنگ کے بعد جنوبی امریکہ چلے گئے تھے ۔ 

 

