سکول میں کھویا ہوا بٹوا 51سال بعد مل گیا
اونٹاریو (نیٹ نیوز)کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے ایک ہائی سکول میں مرمت کے دوران جب دیوار کو گرایا گیا تو وہاں سے ایک ایسا بٹوا نکلا جو تقریباً 51 سال پہلے ایک طالبِ علم نے کھو دیا تھا۔۔۔
ٹام سکوف نامی فرد کا بٹوہ 1974 میں اونٹاریو کے سٹونی کریک آرچڈ پارک سیکنڈری سکول میں گم ہوگیا تھا۔بٹوے میں ٹام کا سٹوڈنٹ کارڈ، ڈرائیور لائسنس، سوشل انشورنس کارڈ، خاندان اور دوستوں کی تصاویر، ایک ریل ٹرانزٹ پاس، ایک ہاکی گیم کا ٹکٹ اور دیگر سامان موجود تھا۔سکول کی کیئر ٹیکر لورنا میک کوئن نے بتایا کہ ان چیزوں کو دیکھنا جو میری پیدائش سے بھی پہلے کی تھی، بہت حیرت انگیز تجربہ تھا۔ ٹام سکوف نے بتایا کہ 'پہلے تو مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے پھر میں نے سکول جانے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ بٹوے میں موجود تصاویر میں سے ایک تصویر ان کے بچپن کے گھر کی تھی، جہاں ان کی والدہ اب بھی مقیم ہیں۔