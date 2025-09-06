صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول میں کھویا ہوا بٹوا 51سال بعد مل گیا

  • عجائب دنیا
سکول میں کھویا ہوا بٹوا 51سال بعد مل گیا

اونٹاریو (نیٹ نیوز)کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے ایک ہائی سکول میں مرمت کے دوران جب دیوار کو گرایا گیا تو وہاں سے ایک ایسا بٹوا نکلا جو تقریباً 51 سال پہلے ایک طالبِ علم نے کھو دیا تھا۔۔۔

ٹام سکوف نامی فرد کا بٹوہ 1974 میں اونٹاریو کے سٹونی کریک آرچڈ پارک سیکنڈری سکول میں گم ہوگیا تھا۔بٹوے میں ٹام کا سٹوڈنٹ کارڈ، ڈرائیور لائسنس، سوشل انشورنس کارڈ، خاندان اور دوستوں کی تصاویر، ایک ریل ٹرانزٹ پاس، ایک ہاکی گیم کا ٹکٹ اور دیگر سامان موجود تھا۔سکول کی کیئر ٹیکر لورنا میک کوئن نے بتایا کہ ان چیزوں کو دیکھنا جو میری پیدائش سے بھی پہلے کی تھی، بہت حیرت انگیز تجربہ تھا۔ ٹام سکوف نے بتایا کہ 'پہلے تو مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے پھر میں نے سکول جانے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ بٹوے میں موجود تصاویر میں سے ایک تصویر ان کے بچپن کے گھر کی تھی، جہاں ان کی والدہ اب بھی مقیم ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak