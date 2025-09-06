ٹریفک جام کاحل، شہری سکوٹر کندھوں پر اٹھا کر چل دئیے
ہریانہ (نیٹ نیوز)بھارت کی ریاست ہریانہ کے شہر گڑگاؤں میں ٹریفک جام سے پریشان شہریوں نے انوکھا طریقہ اختیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔۔۔
کہ دو افراد نے اپنی سکوٹر کندھوں پر اٹھا کر بھیڑ بھاڑ والی سڑک سے گزرنے کا منفرد طریقہ اپنایا۔ویڈیو میں دونوں افراد کو سکوٹر کو بڑی مہارت سے بیلنس کرتے ہوئے ٹریفک کے سمندر میں پیدل چلتے دیکھا گیا، یہ مناظر دیکھ کر دیگر راہگیر اور ڈرائیور بھی دنگ رہ گئے ۔گڑگاؤں میں ٹریفک جام روز مرہ کا مسئلہ ہے جس کے باعث شہری گھنٹوں کی تاخیر برداشت کرتے ہیں، اسی صورتحال سے تنگ آکر دونوں افراد نے اپنی دو پہیہ گاڑی کندھوں پر رکھ کر آگے بڑھنے کا راستہ نکالا۔یہ انوکھا طریقہ شہریوں کے لیے تفریح اور حیرت کا باعث بنا اور ویڈیو پر صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کیے ۔