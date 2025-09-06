16 سال سے چھٹیوں پر گئی ٹیچر کا اُلٹا کالج انتظامیہ پر مقدمہ
برلن(نیٹ نیوز)جرمنی میں ایک ٹیچر نے جو 16 سال سے چھٹیوں پر تھیں، اس وقت اپنے کالج پر مقدمہ دائر کردیا جب کالج نے۔۔۔
ٹیچر سے بیماری کا ثبوت فراہم کرنے کا کہا۔رپورٹس کے مطابق خاتون ٹیچر گزشتہ 16 سال سے بیماری کی چھٹیوں پر تھیں اور تدریسی فرائض بالکل انجام نہیں دے رہی تھیں۔تاہم حال ہی میں جب کالج انتظامیہ نے ان سے بیماری کا تازہ میڈیکل سرٹیفکیٹ طلب کیا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور ادارے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔مقدمے میں ان کا مؤقف یہ ہے کہ وہ پہلے ہی عرصہ دراز سے بیماری کی بنیاد پر چھٹی پر ہیں اور بار بار اس کی تصدیق کروانے کا کہنا غیر ضروری دباؤ ہے ۔یہ کیس جرمنی میں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے ۔ جرمنی کے قوانین کے مطابق ادارے ملازم سے وقتاً فوقتاً بیماری کی تصدیق طلب کرنے کے مجاز ہوتے ہیں۔