قدیم دورمیں انسانی بیماریوں سے متعلق عجیب تصورات

لاہور(نیٹ نیوز)قدیم زمانوں میں جب کسی کو بیماری ہوتی، تو لوگ اسے خداؤں یا الٰہی طاقتوں کی ناراضگی کا نتیجہ سمجھتے تھے ۔ میسوپوٹیمیا اور عراق میں یہ عقیدہ تھا کہ بیماری انسان کے گناہوں یا کسی بدروح کے اثر کی وجہ سے آتی ہے ۔۔۔

علاج کے لیے پجاری تعویذ، دعائیں اور جادوئی عمل کرتے تھے ۔ قدیم مصری لوگ بیماری کو خداؤں کی ناراضگی یا شیطانی روحوں کا حملہ مانتے تھے ۔ شروع میں یونانی بھی بیماری کو خداؤں کی ناراضگی سمجھتے تھے لیکن بعد میں بقراط نے پہلی بار کہا کہ بیماریوں کی وجہ فطری عناصر اور جسمانی توازن میں بگاڑ ہے ۔ برصغیر کے ویدک زمانے میں بیماری کو بداعمالی یا دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی کا نتیجہ مانا جاتا تھا۔ علاج میں منتر اور قربانی اہم کردار ادا کرتے تھے ۔مغربی دنیا میں طاعون اور دیگر وبائیں اکثر خدا کی سزا سمجھا جاتا تھا،اسی لیے توبہ، دعا اور گناہوں سے پاکیزگی کو علاج کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ 

 

