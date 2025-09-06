صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13سالہ لڑکے نے 80کلو گرام وزنی مچھلی پکڑ لی

  • عجائب دنیا
13سالہ لڑکے نے 80کلو گرام وزنی مچھلی پکڑ لی

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکا میں ایک کم عمر لڑکے نے بھاری بھرکم مچھلی پکڑ کر سب کو حیران کر دیا۔ امریکی ریاست نیو ہیمپشائرسے تعلق رکھنے والا 13 سالہ لڑکا جیکسن ڈینیو نیو انگلینڈ کے ساحل سے تقریبا 161 کلومیٹر دور کیش لیج میں مچھلی کے شکار کیلئے گیا تھا۔۔۔

شکار کے دوران جیکسن ڈینیو کے ہاتھ ایک ایسی مچھلی لگی جس نے سب کو حیران کر دیا۔میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک اٹلانٹک ہالیبٹ مچھلی تھی جس کا وزن 80 کلو گرام اور لمبائی میں 5 فٹ 9 انچ لمبی تھی۔اس حوالے سے خیال کیا جا رہا ہے کہ پکڑی جانے والی وزنی مچھلی ورلڈ ریکارڈ قائم کر سکتی ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق کم عمر لڑکے نے مچھلی پکڑنے کیلئے 30 منٹ تک سخت محنت کی اور بلآخر مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہوا، جس پر اسے کشتی میں موجود دیگر لوگوں کی جانب سے بھی سراہا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

لگتا ہے ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا:ٹرمپ

برطانیہ :پاکستانی نژاد شبانہ محمود وزیر داخلہ بن گئیں

کاروباری شخصیت انوتن تھائی لینڈ کے نئے وزیراعظم منتخب

سکیورٹی خدشات، امریکی اے آئی کمپنی کی چینی اداروں پر مزید پابندیاں

پاکستان سے کشیدگی ، بھارتی ایئر لائن کو 2ارب 35کروڑروپے کا خسارہ

امریکی صدر کا محکمہ دفاع کا نام بدل کر ڈیپارٹمنٹ آف وار رکھنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak