کم وقت میں 100میٹر لیگو پر برہنہ پا ئوں دوڑنے کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
کرائسٹ چرچ (نیٹ نیوز)نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے کم وقت میں100 میٹر طویل لیگو کے انبار پر برہنہ پا ئوںدوڑ کر ریکارڈ قائم کر دیا۔۔۔

 خاتون نے 100 میٹر کا فاصلہ 24.75 سیکنڈ میں طے کیا۔کرائسٹ چرچ میں رننگ ٹریک پر امیجی نیشن سٹیشن (نیوزی لینڈ کا غیر منافع بخش ادارہ) کے عطیہ کیے گئے تقریباً 300 کلو گرام وزنی لیگو برکس بچھائے گئے ۔گیبریئل وال نے گنیز ورلڈ ریکارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ کیلئے تیاری کرتے ہوئے وہ دو ماہ تک ننگے پیر رہیں یہاں تک کہ شادیوں میں بھی بغیر جوتوں کے گئیں۔انہوں نے کہا کہ وہ لیگو سے متعلقہ مزید گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے سے متعلق سوچ رہی ہیں۔سوشل میڈیا پر ان کی اس کاوش کو بہت سراہا جا رہا ہے ۔

 

