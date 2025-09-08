قدرتی طور پر بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کم کرنے کا راز
لاہور(نیٹ نیوز)ماہرینِ امراضِ قلب نے دل کی صحت کے حوالے سے سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والا راز افشا کر دیا جو قدرتی طور پر بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو کم کرنے میں مددگار ہے۔
ماہرینِ قلب کے مطابق نیند دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ، نیند کی حالت قلبی نظام کے لیے ایک ری سیٹ بٹن کی طرح کام کرتی ہے ، جس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے ، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور جسم کسی بھی قسم کی چوٹوں، تناؤ اور پٹھوں کی مرمت کرنا شروع کر دیتا ہے ۔ماہرین کے مطابق نیند قدرتی طور پر بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے ، جس سے دل کو آرام اور مرمت کا موقع ملتا ہے ۔نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی رپورٹ کے مطابق 7 گھنٹے سے صرف 1 گھنٹہ کم نیند دل کی بیماری کے خطرے کو 11 فیصد بڑھا دیتی ہے ۔