  • عجائب دنیا
کینیڈا کے ریسٹورنٹ نے 81فٹ لمبا کباب رول بنادیا

مونٹریال(نیٹ نیوز)کینیڈا کے ایک ریسٹورینٹ نے 81 فٹ لمبا بیف کباب بنا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں جما لیں۔کینیڈین صوبے اونٹاریو کے ایک شہر ونڈسر میں واقع اسموکیز بی بی کیو نامی ریسٹورینٹ نے بدھ کے۔۔۔

 روز پِسے ہوئے بیف کا کباب ریپ بنانے کا چیلنج اٹھایا اور 81 فٹ لمبا ریپ بنا ڈالا۔سموکیز کی جانب سے ریکارڈ کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈز شواہد جمع کرا دئیے گئے ہیں اور منظوری کی صورت میں ریسٹورینٹ یہ ریکارڈ رکھنے پہلا ریکارڈ ہولڈر ہوگا۔سموکیز کے مالک ٹائگرن کیدفچین کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ یہ ریسٹورینٹ پہلا ہے جس نے یہ کوشش کی۔ اسی فٹ کا کباب بری کوشش نہیں ہے ۔ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے اور ٹیم مزید بہتری کے ساتھ واپس آئے گی۔

 

