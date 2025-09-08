صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیت الخلا میں موبائل استعمال کرنے کے طبی نقصانات

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)بیت الخلا میں موبائل استعمال کرنے کے کئی طبی اور صحت سے متعلق نقصانات سامنے آئے ہیں ۔بیت الخلا کا ماحول جراثیم سے بھرا ہوتا ہے ۔ جب آپ موبائل ساتھ لے جاتے ہیں۔۔۔

 تو یہ جراثیم اس کی سکرین اور باڈی پر لگ جاتے ہیں بعد میں جب آپ موبائل کو منہ یا ہاتھ کے قریب لاتے ہیں تو یہ انفیکشن پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔بیت الخلا میں موبائل پر ویڈیوز دیکھنے یا سوشل میڈیا استعمال کرنے سے لوگ ضرورت سے زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ عادت مقعد کی رگوں پر دباؤ ڈالتی ہے اور بواسیر کا خطرہ بڑھا دیتی ہے ۔زیادہ دیر بیٹھنے سے کمر اور ٹانگوں میں درد پیدا ہو سکتا ہے ۔ یہ عادت لمبے عرصے میں ہڈیوں اور جوڑوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے ۔موبائل کو بیت الخلا میں لے جانے سے گریز کریں اگر لے جانا ضروری ہو تو بیت الخلا کے بعد اچھی طرح ہاتھ اور موبائل صاف کریں اور بیٹھنے کا وقت کم رکھیں۔

 

