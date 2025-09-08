صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا

  • عجائب دنیا
جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا

ٹوکیو(نیٹ نیوز)ایک واقعہ حال ہی میں خبروں کی زینت بنا ہے جس نے کافی لوگوں کو حیران کردیا ہے ۔ جاپان میں ایک خاتون کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا جہاں ایک شخص نے خود کو روسی خلاباز ظاہر کیا جو بین الاقوامی خلائی سٹیشن میں موجود ہے۔

جعلی خلاباز نے خاتون سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ خلا میں پھنس گیا ہے اور زمین پر واپس آنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے ۔خاتون کو یقین دلانے کیلئے اس نے خلا کی تصاویر اور خلائی مشن سے متعلق باتیں بھیجیں۔"جعلی خلاباز" نے دعویٰ کیا کہ زمین پر اترنے کے اخراجات اور ری انٹری فیس ادا کرنے کے لیے اسے مالی مدد درکار ہے ۔ خاتون نے اس پر بھروسہ کر کے 6 ہزار 700 ڈالرز بھیج دئیے ۔بعد میں جب پولیس کو شکایت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب ایک آن لائن رومانوی/فراڈ سکیم تھی اور اس کا خلا یا خلابازی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان نے افغانستان کو ہرا کر سہ ملکی ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی

پی سی بی کا تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کرانے کا اعلان

قومی کبڈی ٹیم کا ناصر پہلوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق : ماکھا جٹ دوران کھیل چل بسا

جنوبی افریقا کو ون ڈے کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست

شاہین آفریدی نے ہاشم آملہ کو سب سے مشکل بیٹر قرار دے دیا

میرے ہیڈ کوچ بننے کے بعد پاکستانی ٹیم بہتر ہوئی :ہیسن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak