جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
ٹوکیو(نیٹ نیوز)ایک واقعہ حال ہی میں خبروں کی زینت بنا ہے جس نے کافی لوگوں کو حیران کردیا ہے ۔ جاپان میں ایک خاتون کے ساتھ آن لائن فراڈ ہوا جہاں ایک شخص نے خود کو روسی خلاباز ظاہر کیا جو بین الاقوامی خلائی سٹیشن میں موجود ہے۔
جعلی خلاباز نے خاتون سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ خلا میں پھنس گیا ہے اور زمین پر واپس آنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے ۔خاتون کو یقین دلانے کیلئے اس نے خلا کی تصاویر اور خلائی مشن سے متعلق باتیں بھیجیں۔"جعلی خلاباز" نے دعویٰ کیا کہ زمین پر اترنے کے اخراجات اور ری انٹری فیس ادا کرنے کے لیے اسے مالی مدد درکار ہے ۔ خاتون نے اس پر بھروسہ کر کے 6 ہزار 700 ڈالرز بھیج دئیے ۔بعد میں جب پولیس کو شکایت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب ایک آن لائن رومانوی/فراڈ سکیم تھی اور اس کا خلا یا خلابازی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔