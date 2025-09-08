صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گُھٹنے کا درد ،خاتون کی ٹانگ میں سونے کے تار برآمد

  عجائب دنیا
گُھٹنے کا درد ،خاتون کی ٹانگ میں سونے کے تار برآمد

سیئول(نیٹ نیوز)مذکورہ بالا تصویر ایک 65 سالہ خاتون کے گھُٹنے کے ایکسرے کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گھٹنے کے گرد سینکڑوں چھوٹے سونے کے تارموجود ہیں۔

جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والی یہ 65 سالہ خاتون پہلے سے اوسٹیوآرتھرائٹس کی شکار تھیں، خاتون نے تکلیف کم کرنے کے لیے ہفتہ وار، بعد میں کئی بار ہفتے میں اکیوپنکچر شروع کیا بعد ازاں خواتین کے گھٹنے کا ایکس رے کیا گیا اور جو چیز سامنے آئی، وہ گھٹنے کے اندر سونے کے انتہائی باریک تار تھے ۔ دراصل یہ تار اکیوپنکچر کے دوران باقاعدہ طریقے سے اندر چھوڑ دئیے گئے تھے تاکہ جسمانی تحریکی اثر برقرار رہے ۔اگرچہ یہ طریقہ کچھ علاقوں میں آرتھرائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے ، لیکن اس کے مؤثر ہونے کا کوئی مضبوط سائنسی ثبوت نہیں ہے ۔ علاج مؤخر کرنے سے مناسب طبّی اقدامات میں تاخیر ہوتی ہے اور بیماری بڑھ سکتی ہے ۔

 

