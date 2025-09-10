جاپانی کمپنی نے ہیومن واشنگ مشین متعارف کروا دی
ٹوکیو(نیٹ نیوز)اوساکا ایکسپو 2025 میں جاپانی کمپنی نے ‘ہیومن واشنگ مشین’ متعارف کروا دی ہے جو 15 منٹ میں انسان کے جسم کو صاف اور خشک کرسکتی ہے۔۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اوساکا ایکسپو 2025 کا آغاز رواں سال اپریل میں ہوا تھا جو 13 اکتوبر تک جاری رہے گی ۔ اس جدید واشنگ مشن کا جاپانی نام ‘میرائی ننجین سینتاکوکی’ یعنی ہیومن واشنگ مشین آف دی فیوچر ہے ۔ اسے ‘سائنس کو’ نامی جاپانی کمپنی نے تخلیق کیا ہے اور اس مشین کی تخلیق میں اے آئی ٹیکنالوجی، مائیکرو بلبلز اور سپا کے تجربے کا خاص خیال رکھا گیا ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپانی ٹیکنالوجی کمپنی سانیو الیکٹرک نے 1970 میں اس مشین کا تصور پہلی بار پیش کیا تھا، اس تصور سے متاثر ہوکر ‘سائنس کو اس مشین کا جدید ورزن اوساکا ایکسپو 2025 میں پیش کیا ہے اور ایکسپو میں موجود 100 شرکاڑ خود اس کا تجربہ بھی کرسکیں گے ۔