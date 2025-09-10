صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگاپور میں جِلد کو ٹھنڈا رکھنے والی سن سکرین تیار

  • عجائب دنیا
سنگاپور میں جِلد کو ٹھنڈا رکھنے والی سن سکرین تیار

سنگاپور سٹی(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے ایک نئی سن سکرین بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو نہ صرف سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ جِلد کا درجہ حرارت بھی کم کرسکتی ہے ۔۔۔

۔سنگاپور نانینگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے مٹیریل سائنس دانوں کے مطابق یہ سن سکرین روایتی پراڈکٹس کے ماحولیات پر اثرات کو بھی کم کرے گی۔سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ کمیلیا پھولوں سے بنائی گئی یہ سن اسکرین آزمائشوں میں کمرشلی دستیاب سن سکرینز (جن میں عموماً ٹائٹنیم ڈائی آکسائیڈ اور زِنک آکسائیڈ جیسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں) جتنی ہی مؤثر پائی گئی۔محققین کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ میں معلوم ہوا کہ اس سن سکرین میں جِلد کا درجہ حرارت کم کرنے کی صلاحیت ہے ، لہٰذا اس کو استعمال کرنے والے کی جِلد سورج کی روشنی میں ٹھنڈی رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ بہت چیلنجنگ لیکن ہم مکمل طور پر تیارہیں: سلمان

ایشیا کپ:افغانستان نے ہانگ کانگ کو 94 رنز سے ہرا دیا

کارلوس الکاریز اور ارینا سبالینکا کی انعامی رقم میں کٹوتی

پاکستان گرلز ٹیم نے پہلی بار ورلڈ ربوٹکس اولمپیاڈ کیلئے کوالیفائی کرلیا

سوریا کمار محسن نقوی، سلمان سے ہاتھ ملانے پر غدار قرار

قومی بالر عثمان خان شنواری کا عالمی کرکٹ کو خیر باد

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak