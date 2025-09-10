سنگاپور میں جِلد کو ٹھنڈا رکھنے والی سن سکرین تیار
سنگاپور سٹی(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے ایک نئی سن سکرین بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو نہ صرف سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ جِلد کا درجہ حرارت بھی کم کرسکتی ہے ۔۔۔
۔سنگاپور نانینگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے مٹیریل سائنس دانوں کے مطابق یہ سن سکرین روایتی پراڈکٹس کے ماحولیات پر اثرات کو بھی کم کرے گی۔سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ کمیلیا پھولوں سے بنائی گئی یہ سن اسکرین آزمائشوں میں کمرشلی دستیاب سن سکرینز (جن میں عموماً ٹائٹنیم ڈائی آکسائیڈ اور زِنک آکسائیڈ جیسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں) جتنی ہی مؤثر پائی گئی۔محققین کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ میں معلوم ہوا کہ اس سن سکرین میں جِلد کا درجہ حرارت کم کرنے کی صلاحیت ہے ، لہٰذا اس کو استعمال کرنے والے کی جِلد سورج کی روشنی میں ٹھنڈی رہے گی۔