  • عجائب دنیا
طیارے میں سیٹ پر ہی کھانا تیار کرنے والی خاتون مسافر

لاہور(نیٹ نیوز)ایک خاتون طیارے میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے خود اپنے لیے کھانا تیار کرنے کی وجہ سے انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی ہیں۔کیٹی بروکس نامی ایک فوڈ انفلوئنسر نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو شیئر کی۔۔۔

 جس میں دیکھا گیا کہ وہ ایک جہاز کی نشست پر کھڑی ہوکر اٹلی کا مشہور پاستا بناتی ہیں، آٹے میں پانی ملا کر گوندھتی ہیں، گولیاں بناتی ہیں اور کھانا تیار کرتی ہیں اور یہ سب کچھ فلائٹ کے دوران۔خاتون نے اس انداز کو نخرے دکھانے والے مسافروں کیلئے بہترین حل قرار دیا ہے کیونکہ ہوائی جہاز کا کھانا اکثر کسی کو پسند نہیں آتا۔ ویڈیو نے لوگوں میں دلچسپی اور حیرت دونوں پیدا کی ہیں۔ایک اور ویڈیو میں کیٹی نے اپنے سیٹ کی میز پر ٹونا سلاد تیار کی۔ ویڈیو نے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ کچھ نے اسے مذاق میں جرم تک قرار دیا۔ 

 

