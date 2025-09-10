کاٹن بڈزسے کان صاف کرنا سماعت چھین سکتا ہے
لندن(نیٹ نیوز)کاٹن بڈز کا استعمال ماہرین کے مطابق آپ کی سماعت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے ۔طبی ماہرین کے مطابق کان کی موم یا سیرومن گندگی نہیں بلکہ جسم کا قدرتی حفاظتی نظام ہے ۔۔۔
یہ موم کان کو نمی فراہم کرتا ہے ، بیکٹیریا کو بڑھنے سے روکتا ہے اور گرد و غبار کو کان کے اندرونی حصے تک جانے سے بچاتا ہے ۔ وقت کے ساتھ یہ موم خود ہی باہر نکل آتا ہے یا غسل کے دوران بہہ جاتا ہے ۔ماہرین کے مطابق جب ہم کاٹن بڈز کان میں ڈالتے ہیں تو اس کے قدرتی صفائی کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ جس سے فائدہ پہنچانے کے بجائے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جو موم خود بخود باہر کی طرف آنا چاہیے ، وہ اندر کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ جم کر سخت ہو جاتا ہے ، جس سے کان بند ہونے ، سماعت متاثر ہونے اور درد جیسی شکایات پیدا ہو سکتی ہیں۔