ہیل پہن کر پیچھے کیجانب دوڑنے کااپنا ہی ریکارڈ توڑدیا

  • عجائب دنیا
ہیل پہن کر پیچھے کیجانب دوڑنے کااپنا ہی ریکارڈ توڑدیا

میڈرڈ(نیٹ نیوز)سپین سے تعلق رکھنے والے سیریل گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر نے اونچی ہیل والے جوتے پہن کر 16.55 سیکنڈ میں 328 فٹ پیچھے کی جانب دوڑ کر اپنا ہی ریکارڈ توڑدیا۔۔۔

سوشل  میڈیا کے مطابق کرسٹین رابرٹو لوپیز روڈریگیز نے ہائی ہیلز میں پیچھے کی طرف 100 میٹر تیز دوڑنے کا نیا ریکارڈ قائم کیا، جو انہوں نے اس سے قبل 20.05 سیکنڈز میں سپین کے ٹی وی شو لا نوچے ڈی لوس ریکارڈز میں قائم کیا تھا۔ریکارڈ رکھنے والے ادارے کے قواعد کے مطابق رابرٹو لوپیز روڈریگیز کے اس ریکارڈ کے لیے ان کے جوتے کی ہیل کم از کم 2.76 انچ اونچی ہونا ضروری تھا،سوشل  میڈیا کے مطابق  جبکہ سکا ٹپ اعشاریہ 59 انچ سے زیادہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ واضح رہے کہ روڈریگیز اس وقت 80 سے زیادہ گنیز ورلڈ ریکارڈز ٹائٹل ہولڈر ہیں۔ 

 

