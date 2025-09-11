صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آپ کا ناشتہ کرنیکا وقت آپ کی عمر کا تعین کرسکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)ناشتہ کرنے کا وقت طویل مدتی صحت، عمر رسیدگی کے عمل اور زندگی کی مدت پر اہم اثرات مرتب کرسکتا ہے ۔جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بڑے تجزیاتی مطالعے میں یہ معلوم ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے۔۔۔

 لوگ ناشتہ اور رات کا کھانا عام طور پر دیر سے کرنے لگتے ہیں اور کھانے کا مجموعی وقت بھی سکڑتا جاتا ہے ۔خاص طور پر دیر سے ناشتہ کرنے والوں میں ڈپریشن، تھکن، منہ کی صحت کے مسائل، اور موت کا بڑھتا ہوا خطرہ دیکھا گیا ہے ۔دلچسپ بات یہ ہے کہ جو افراد جلدی ناشتہ کرتے ہیں (مثلاً صبح تقریباً 7:50 بجے ) ان میں دیر سے ناشتہ کرنے والوں کے مقابلے میں موت کا خطرہ کم ہے ۔مزید ہمیشہ دیر سے ناشتہ کیا جانے سے بنیادی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن، نیند کی خرابی، یا جسمانی کمزوری بھی ہوسکتی ہے ۔ 

 

