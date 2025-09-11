برطانیہ میں آرتھرائٹس کے مریضوں کیلئے انقلابی جیل تیار
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک انقلابی جیل تیار کی ہے جو آرتھرائٹس (گنٹھیا) کے علاج کے طریقہ کار کو تبدل کرسکتی ہے اور جوڑوں کی اس تکلیف دہ بیماری میں مبتلا لاکھوں افراد کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے۔۔۔
سائنسدانوں کا تیار کردہ یہ مادہ مصنوعی کارٹلیج کی طرح کام کرتا ہے اور جوڑوں میں سوزش اور درد کے دوران براہِ راست دوا خارج کرتا ہے ۔ یہ جوڑوں کے کچھ اقسام کی سوجن یا درد کے دوران ہونے والی معمولی کیمیائی تبدیلیوں پر ری ایکٹ کرتی ہے اور نرم و جیلی جیسی ہوجاتی ہے اور اپنے اندر سٹور کی گئی سوزش کم کرنے والی دوا کو خارج کرتی ہے ۔ یہ مواد اس وقت محسوس ہوتی یا کام کرتی ہے جب جسم میں سوزش یا تکلیف ہو۔ جس کے بعد یہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور جیل کو ٹھیک اس جگہ پہنچاتی ہے جہاں اسکی ضرورت ہو۔