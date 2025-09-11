ائیر پوڈز میں عجیب سے سیاہ نقطے کیوں ہوتے ہیں
لاہور(نیٹ نیوز)ویسے تو اب متعدد بہترین وائرلیس ائیر بڈز دستیاب ہیں مگر بیشتر افراد ائیر پوڈ کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔گزشتہ برسوں میں ائیر پوڈز کے ڈیزائن اور کارکردگی میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔۔۔
مگر ایپل کی ان ڈیوائسز میں ایک چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور وہ ہے بیضوی شکل کے سیاہ نقطے جو ہر ائیر پوڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے ڈیزائن کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے آٹو میٹک ائیر ڈیٹیکشن یعنی اس سے ائیر پوڈ کو علم ہوتا ہے کہ آپ نے اسے کانوں میں لگایا ہوا ہے یا نہیں۔ آسان الفاظ میں جب اس سیاہ نقطے میں موجود سنسر کو علم ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیوائس کو کانوں سے نکال دیا ہے تو وہ کسی بھی گانے یا ویڈیو کو فوری طور پر روک دیتا ہے ۔اگر آپ ائیر پوڈز کو دوبارہ کانوں میں لگالیں تو پھر یہ سنسر میڈیا کو دوبارہ پلے کر دیتا ہے ۔