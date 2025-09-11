صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کا رونا مرد ،خواتین کا جسمانی درجہ حرارت بڑھاتاہے

لاہور(نیٹ نیوز)بچے کا رونا مردوں اور خواتین دونوں میں ایسا جذباتی ردعمل متحرک کرتا ہے جو ان کا جسمانی درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے ۔یہ دعویٰ فرانس میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا۔۔۔

سینٹ ایٹینی یونیورسٹی کی تحقیق میں تھرمل امیجنگ سے انکشاف ہوا کہ بچوں کے رونے کی آواز سن کر چہرے میں خون بڑھ جاتا ہے جس سے جلد کا درجہ حرارت بڑھتا ہے ۔یہ اثر اس وقت زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے ۔تحقیق کے نتائج سے عندیہ ملتا ہے کہ بچے جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو بالغ افراد ان کے رونے پر خودکار طور پر ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔ محققین نے بتایا کہ رونے کی آواز میں جتنا زیادہ درد ہوگا، ہمارے خودکار اعصابی نظام کا ردعمل اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس سے عندیہ ملتا ہے کہ ہم جذباتی طور پر بچے کے رونے سے اس کی تکلیف کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 

 

