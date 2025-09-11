موٹر سائیکلسٹ کا جبڑے سے ہینڈل کنٹرول کرنے کا ریکارڈ
ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے ایک موٹر سائیکلسٹ نے ایک ہزار فٹ تک ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانے کے دوران ہینڈل بار کو اپنے منہ سے تھامے رکھا اور گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔۔۔
احمد عثمان نامی اس ریکارڈ ہولڈر نے جولائی کی 15 تاریخ کو موٹرسائیکل کے ہینڈل کو اپنے جبڑوں میں دبا کر ایک پہیے پر بائیک چلانے کا یہ مظاہرہ کیا۔عثمان نے 984 فٹ اور 3 انچ تک اسی طرح جبڑے سے ہینڈل پکڑ کر موٹر سائیکل چلائی اور آفیشل طور پر منہ سے موٹر سائیکل ون ویلنگ کرنے کے سب سے زیادہ فاصلے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ اس دوران عثمان نے اپنے دونوں ہاتھ اور بازو ہوا میں لہرانے جیسے انداز میں اٹھا کر اپنا توازن برقرار رکھا اور بائیک کا ہینڈ اپنے جبڑوں میں دبا کر ون ویلنگ کا ریکارڈ ایک منٹ سے کم وقت میں قائم کیا۔