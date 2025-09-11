صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکلسٹ کا جبڑے سے ہینڈل کنٹرول کرنے کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
موٹر سائیکلسٹ کا جبڑے سے ہینڈل کنٹرول کرنے کا ریکارڈ

ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے ایک موٹر سائیکلسٹ نے ایک ہزار فٹ تک ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانے کے دوران ہینڈل بار کو اپنے منہ سے تھامے رکھا اور گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔۔۔

 احمد عثمان نامی اس ریکارڈ ہولڈر نے جولائی کی 15 تاریخ کو موٹرسائیکل کے ہینڈل کو اپنے جبڑوں میں دبا کر ایک پہیے پر بائیک چلانے کا یہ مظاہرہ کیا۔عثمان نے 984 فٹ اور 3 انچ تک اسی طرح جبڑے سے ہینڈل پکڑ کر موٹر سائیکل چلائی اور آفیشل طور پر منہ سے موٹر سائیکل ون ویلنگ کرنے کے سب سے زیادہ فاصلے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ اس دوران عثمان نے اپنے دونوں ہاتھ اور بازو ہوا میں لہرانے جیسے انداز میں اٹھا کر اپنا توازن برقرار رکھا اور بائیک کا ہینڈ اپنے جبڑوں میں دبا کر ون ویلنگ کا ریکارڈ ایک منٹ سے کم وقت میں قائم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak