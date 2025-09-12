صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمرشخص کی غذائی نالی سے 9انچ لمبی ٹوتھ پک برآمد

  • عجائب دنیا
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت میں ڈاکٹروں نے ایک نایاب اور کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 80 سالہ شخص کی غذائی نالی سے 9 انچ لمبی ٹوتھ پک نکال لی، یہ پیچیدہ سرجری تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی۔

مریض دانت صاف کرتے ہوئے غلطی سے ٹوتھ پک نگل گیا تھا، اس کے بعد انہیں شدید تکلیف اور نگلنے میں دشواری ہونے لگی، جس کے باعث وہ تقریباً ایک ہفتے تک کھانا نہ کھا سکے ۔ہسپتال ذرائع کے مطابق ای این ٹی شعبے کی خصوصی ٹیم نے اویسوفاگوسکوپک تکنیک کے ذریعے آپریشن کیا، مریض کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بے ہوشی کی دوا دینا خاصاً خطرناک تھا، لیکن ماہر ڈاکٹروں نے احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پک کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔مریض کو برہمپور کے ایم کے سی جی ہسپتال لایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے تفصیلی معائنے کے بعد فوری طور پر سرجری کی۔ 

 

