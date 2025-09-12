صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی واش رومز میں مفت ٹوائلٹ پیپر کیلئے اشتہار دیکھنا لازمی

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں عوامی واش رومز میں مفٹ ٹوائلٹ پیپر حاصل کرنے کے لیے اشتہارات دیکھنا لازمی ہے ۔چین میں سمارٹ ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر کی ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں جن میں لوگوں کو عوامی واش رومز میں ٹوائلٹ پیپر کی پٹیاں حاصل کرنے کے لیے مختصر اشتہارات دیکھنے پڑتے ہیں۔

جب سے چین نے قومی سیاحت کے اپنے نئے عروج کا دور شروع کیا ہے ، اس نے ٹوائلٹ پیپر کے ضیاع کو روکنے کے لیے شاندار طریقوں سے تجربات کیے ہیں۔ 2019ء میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی تو ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسرز نے ہر 10 منٹ میں فی انفرادی صارف کو مفت ٹوائلٹ پیپر کی پٹیاں تقسیم کرنا شروع کیں۔اب ٹیکنالوجی اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایسے نئے ڈسپنسرز آ گئے ہیں جو مختصر اشتہار دیکھنے کے بعد ہی تھوڑی مقدار میں ٹوائلٹ پیپر فراہم کرتے ہیں۔

 

دنیا میرے آگے

