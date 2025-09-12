صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں 15روز کے بچے کو فریج میں رکھ کر سونے چلی گئی

مرادآباد (نیٹ نیوز)بھارت کے شہر مرادآباد کے علاقے کرولا میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں زچگی کے بعد ذہنی بیماری (پوسٹ پارٹم سائیکوسس) میں مبتلا 23 سالہ خاتون اپنے 15 روز کے بیٹے کو فریج میں رکھ کر بھول گئی اور سونے چلی گئی۔ب

چے کے رونے کی آواز سن کر دادی فوراً کچن میں پہنچیں اور فریج کھول کر بچے کو باہر نکالا، فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جہاں بتایا گیا کہ بچہ مکمل طور پر محفوظ ہے ۔اہل خانہ کے مطابق ابتدا میں انہیں گمان ہوا کہ خاتون پر جنات یا برے اثرات کا سایہ ہے ، اس لیے انہوں نے روایتی ٹوٹکے اور عملیات کروائے ، لیکن جب حالت بہتر نہ ہوئی تو خاتون کو سائیکائٹری سینٹر لے جایا گیا، جہاں ماہر نفسیات ڈاکٹر نے انہیں پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی تشخیص کی۔ڈاکٹر کے مطابق خاتون اس وقت کونسلنگ اور علاج کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ 

 

