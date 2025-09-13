صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
دنیا کے مہنگے ترین سکول کی فیس دنگ کر دے گی

زیورخ(نیٹ نیوز)دنیا کے مہنگے ترین سکول کی فیس ہوش اڑا دینے والی ہے ۔سوئٹزر لینڈ میں واقعی انسٹیٹیوٹ لی روزے نامی بورڈنگ سکول سوئس کینٹن Vaud کے علاقے Rolle میں واقع ہے ۔1880

 سے کام کرنے والا یہ سکول حقیقی دنیا کا ہوگورٹس بھی قرار دیا جاتا ہے جس میں معاشرے کے منتخب افراد کو ہی داخلہ ملتا ہے ۔ یہ دنیا کے بہترین 150 پرائیویٹ سکولوں میں شامل ہے ۔ اگرچہ یہ سکول امیر ترین افراد کے لیے مخصوص ہے مگر اس میں لڑکیوں کو پہلی بار داخلہ 1967 میں ایک علیحدہ کیمپس میں دیا گیا۔اس سکول میں داخلہ لینا آسان نہیں اور اس کے لیے سخت شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے ۔ سکول سالانہ ڈیڑھ لاکھ امریکی ڈالرز (4 کروڑ 23 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد) بورڈنگ فیس لیتا ہے جبکہ روزانہ آنے جانے والے طالبعلموں سے سالانہ 65 ہزار ڈالرز (ایک کروڑ 83 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد) فیس لی جاتی ہے ۔ ۔

 

