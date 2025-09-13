ہنگری ، خاتون کا سکیٹس کے ساتھ رسی کودنے کا ریکارڈ
بڈاپسٹ(نیٹ نیوز)یورپی ملک ہنگری سے تعلق رکھنے والی آئس سکیٹنگ چیمپئن نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر گنیز ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔۔۔
ہنگری کی جونیئر اور سینئر نیشنل چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے والی ایزٹر زومبیٹھلی نے امریکی ریاست آئیڈاہو کے شہر سن ویلی میں موجود آئس رنک میں ایک منٹ میں 136 بار رسی پھلانگنے کا کارنامہ سرانجام دیا۔خاتون سکیٹر نے اپنی کوشش میں گینیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے طے کیے گئے 45 کے ہدف کو باآسانی پیچھے چھوڑتے ہوئے آئس اسکیٹس پہن کر ایک منٹ میں سب سے زیادہ رسی کودنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔گنیز ورلڈ ریکارڈ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ دیگر آئس سکیٹرز اور پرفارمرز کو بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ دینا چاہتی ہیں اور دکھانا چاہتی ہیں کہ اگر آپ میں ہمت ہو تو ہر چیز ممکن ہے ۔