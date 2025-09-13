صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنگری ، خاتون کا سکیٹس کے ساتھ رسی کودنے کا ریکارڈ

  • عجائب دنیا
بڈاپسٹ(نیٹ نیوز)یورپی ملک ہنگری سے تعلق رکھنے والی آئس سکیٹنگ چیمپئن نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر گنیز ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔۔۔

ہنگری کی جونیئر اور سینئر نیشنل چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے والی ایزٹر زومبیٹھلی نے امریکی ریاست آئیڈاہو کے شہر سن ویلی میں موجود آئس رنک میں ایک منٹ میں 136 بار رسی پھلانگنے کا کارنامہ سرانجام دیا۔خاتون سکیٹر نے اپنی کوشش میں گینیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے طے کیے گئے 45 کے ہدف کو باآسانی پیچھے چھوڑتے ہوئے آئس اسکیٹس پہن کر ایک منٹ میں سب سے زیادہ رسی کودنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔گنیز ورلڈ ریکارڈ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ دیگر آئس سکیٹرز اور پرفارمرز کو بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ دینا چاہتی ہیں اور دکھانا چاہتی ہیں کہ اگر آپ میں ہمت ہو تو ہر چیز ممکن ہے ۔

 

