الاسکا میں دریاؤں کا رنگ نارنجی کیوں ہوتا جارہا ہے

الاسکا (نیٹ نیوز)امریکی ریاست الاسکا میں کچھ دریا خاص طور پر بروکس رینج علاقے کے دریا نارنجی رنگ کے ہونے لگے ہیں اور اس کا تعلق ماحولیاتی تبدیلیاں اور پرما فروسٹ کے پگھلتے اثرات سے ہے۔۔۔

 یہ نارنجی رنگ دریاؤں میں درج ذیل عمل کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے ،موسمی درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پرما فروسٹ کی سطح یعنی وہ منجمد زمین جس کے اندر پانی، آکسیجن کم اور کیمیکلز بند رہتے تھے ، وہ پگھل رہا ہے ۔ جس سے منجمد زمین میں محفوظ معدنی مواد پانی اور آکسیجن کی موجودگی میں باہر آ رہے ہیں۔ پرما فروسٹ پگھلنے کے بعد پانی اور آکسیجن سلفائڈ معدنیات جیسے pyrite وغیرہ سے ملتے ہیں، تو وہ آکسائیڈ ہو کر سلفیورک ایسڈ پیدا کرتے ہیں۔ ان دھاتیات کا پانی میں حل ہونا دریا کو نہ صرف رنگت دیتا ہے ،چونکہ پانی میں لوہے کے ذرات شامل ہوجاتے ہیں، پانی دھندلا ہوتا جاتا ہے ، روشنی کم پہنچتی ہے ۔

 

