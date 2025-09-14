شوہروں کو بیویوں کا خاندانی نام اختیار کرنے کی اجازت
لاہور(نیٹ نیوز)جنوبی افریقہ کی سب سے بڑی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے شوہروں کو اپنی بیویوں کا خاندانی نام (Surname) اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔
فیصلے میں عدالت نے کہا کہ 1992ء کا موجودہ Births and Deaths Registration Act صرف خواتین کو شادی کے بعد نام تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے ، مردوں کو نہیں۔ عدالت نے اس قانون کو ‘نوآبادیاتی دور کی باقیات’ اور ‘صنفی امتیاز’ قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا۔عدالتِ عظمیٰ نے صدر سیرل راما فوسا اور پارلیمان کو ہدایت دی کہ وہ آئندہ دو سال کے اندر اس قانون کو نئے فیصلے کے مطابق اپ ڈیٹ کریں۔یہ مقدمہ 2024ء میں دو شادی شدہ جوڑوں نے دائر کیا تھا جنہوں نے محکمہ داخلہ کے خلاف صنفی امتیاز کا الزام لگایا تھا۔