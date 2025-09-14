کروشین فری ڈائیور کا پانی میں سانس روکنے کا عالمی ریکارڈ
لاہور(نیٹ نیوز)فری ڈائیور نے 29 منٹ تک پانی کے اندر سانس روک کر رہنے کا نیا عالمی بنا دیا۔ ویٹومیر ماریچیچ نامی کروشیا کے فری ڈائیور نے 3 میٹر گہرے پول کی تہہ میں 29 منٹ اور 3 سیکنڈ تک سانس روکے رکھی۔۔۔
اس طرح اس نے پچھلا عالمی ریکارڈ پانچ منٹ کے بڑے فرق سے بریک کیا۔ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف چند سیکنڈز یا چند منٹ تک ہی سانس روک سکتے ہیں، لیکن مناسب تربیت کے ساتھ کچھ لوگ پانی کے اندر آدھے گھنٹے تک سانس روک سکتے ہیں۔ ایسے لوگ فری ڈائیورز کہلاتے ہیں۔ یہ جسمانی اور ذہنی تربیت کے ایک طویل اور سخت عمل سے گزرنے کے بعد جس میں ڈایافارمیٹک بریتھنگ (سانس لینا)، دل کی صحت کے لیے ورزش اور مراقبہ شامل ہوتا ہے ۔