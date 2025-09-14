صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروشین فری ڈائیور کا پانی میں سانس روکنے کا عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
کروشین فری ڈائیور کا پانی میں سانس روکنے کا عالمی ریکارڈ

لاہور(نیٹ نیوز)فری ڈائیور نے 29 منٹ تک پانی کے اندر سانس روک کر رہنے کا نیا عالمی بنا دیا۔ ویٹومیر ماریچیچ نامی کروشیا کے فری ڈائیور نے 3 میٹر گہرے پول کی تہہ میں 29 منٹ اور 3 سیکنڈ تک سانس روکے رکھی۔۔۔

 اس طرح اس نے پچھلا عالمی ریکارڈ پانچ منٹ کے بڑے فرق سے بریک کیا۔ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف چند سیکنڈز یا چند منٹ تک ہی سانس روک سکتے ہیں، لیکن مناسب تربیت کے ساتھ کچھ لوگ پانی کے اندر آدھے گھنٹے تک سانس روک سکتے ہیں۔ ایسے لوگ فری ڈائیورز کہلاتے ہیں۔ یہ جسمانی اور ذہنی تربیت کے ایک طویل اور سخت عمل سے گزرنے کے بعد جس میں ڈایافارمیٹک بریتھنگ (سانس لینا)، دل کی صحت کے لیے ورزش اور مراقبہ شامل ہوتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak