تھکن کیساتھ جسمانی درد یا چڑچڑاپن وٹامن ڈی کی کمی کی علامتیں
لاہور(نیٹ نیوز)کیا آپ ہمیشہ تھکن کے ساتھ جسمانی درد یا چڑچڑاپن محسوس کرتے ہیں؟ یہ تناؤ نہیں بلکہ وٹامن ڈی کی کمی کی خاموش علامتیں ہیں، بار بار بیمار ہورہے ہیں۔۔۔
نزلہ، زکام یا انفیکشن ہورہا ہے ، موڈ خراب ہے ، بے چینی اور ڈپریشن ہے تو یہ وٹامن ڈی کے خطرناک حدتک کمی کی علامتیں ہیں۔اگر آپ کے زخم دیر سے بھر رہے ہیں، بال معمول سے زیادہ جھڑ رہے ہیں، وزن بڑھ رہا اور پیٹ پر چربی جمع ہو رہی ہے ، نیند کم ہوئی ہے یا بے خوابی اور بے چینی ہے ، یادداشت کمزور ہو رہی ہے ، فوکس نہیں کر پا رہے تو آپ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔اگر آپ جان گئے ہیں کہ آپ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 15 تا 20 منٹ دھوپ لیں، ساتھ ہی انڈے ، مچھلی، دودھ اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، ادویات لیں، ورزش کریں، صبح کی سیر کو جائیں۔ پروٹین، آئرن اور بایوٹن کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔