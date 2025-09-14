صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھکن کیساتھ جسمانی درد یا چڑچڑاپن وٹامن ڈی کی کمی کی علامتیں

  • عجائب دنیا
تھکن کیساتھ جسمانی درد یا چڑچڑاپن وٹامن ڈی کی کمی کی علامتیں

لاہور(نیٹ نیوز)کیا آپ ہمیشہ تھکن کے ساتھ جسمانی درد یا چڑچڑاپن محسوس کرتے ہیں؟ یہ تناؤ نہیں بلکہ وٹامن ڈی کی کمی کی خاموش علامتیں ہیں، بار بار بیمار ہورہے ہیں۔۔۔

 نزلہ، زکام یا انفیکشن ہورہا ہے ، موڈ خراب ہے ، بے چینی اور ڈپریشن ہے تو یہ وٹامن ڈی کے خطرناک حدتک کمی کی علامتیں ہیں۔اگر آپ کے زخم دیر سے بھر رہے ہیں، بال معمول سے زیادہ جھڑ رہے ہیں، وزن بڑھ رہا اور پیٹ پر چربی جمع ہو رہی ہے ، نیند کم ہوئی ہے یا بے خوابی اور بے چینی ہے ، یادداشت کمزور ہو رہی ہے ، فوکس نہیں کر پا رہے تو آپ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔اگر آپ جان گئے ہیں کہ آپ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 15 تا 20 منٹ دھوپ لیں، ساتھ ہی انڈے ، مچھلی، دودھ اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، ادویات لیں، ورزش کریں، صبح کی سیر کو جائیں۔ پروٹین، آئرن اور بایوٹن کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak