ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کیلئے آن لائن اشتہار دیکھنا ضروری
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں short ads دیکھ کر ٹشو پیپر مہیا کرنے والے اسمارٹ ٹوائلٹ مقبول ہوگئے ہیں۔چین میں سمارٹ ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر والی ویڈیوز کافی وائرل ہورہی ہیں۔۔۔
جن میں لوگوں کو پبلک ٹوائلٹ میں ٹشو پیپر سٹرپس حاصل کرنے کے لیے مختصر اشتہارات دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔اس سے قبل میڈیا رپورٹس نے ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر سے منسلک چہرے کے اسکینرز کی اطلاع دی تھی جو فی سکین پر صرف ایک 60 سینٹی میٹر لمبی پٹی پیش کرتے تھے ۔ بتایا جاتا تھا کہ یہ نظام مشہور سیاحتی مقامات پر لاگو کیا گیا تھا۔یہ اے آئی ٹیکنالوجی 2019 میں متعارف کرائی گئی تھی جب ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر نے ہر 10 منٹ میں ایک بار ایک فرد کو ٹشو پیپر تقسیم کرنا شروع کیا۔ لیکن اب ٹیکنالوجی نے ٹوائلٹ پیپر ڈسپنسر کے ساتھ اور بھی ترقی کی ہے ۔