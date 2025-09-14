میٹھے مشروبات وآئس کریم بیماری کے خطرات کو بڑھاتے
لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں میٹھے مشروبات اور آئس کریم کا زیادہ استعمال موٹاپے ، ذیابیطس اور دل کی بیماری کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے ۔
مریکا اور برطانیہ کی مشترکہ تحقیق میں 2004ء اور 2019ء کے درمیان امریکیوں کی کولڈرنکس اور آئس کریم کی خریداری کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ نتائج میں یہ بات سامنے آئی کہ جب باہر کا درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ اور 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے تو اس دوران میٹھے کا استعمال اوسطاً 0.70 گرام فی شخص فی دن بڑھ جاتا ہے ۔امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق میٹھے کے استعمال کی محفوظ یومیہ حد مردوں کے لیے 36 گرام اور خواتین کے لیے 24 گرام ہے ، اس محدود مقدار سے زیادہ میٹھے کا استعمال دائمی بیماریوں کے خطرات کو بڑھاتا ہے ۔