اچھی صحت کیلئے کچا دودھ زیادہ بہتر یا پکا ہوا؟

اچھی صحت کیلئے کچا دودھ زیادہ بہتر یا پکا ہوا؟

لاہور(نیٹ نیوز) کچا دودھ وٹامنز، انزائمز اور پروبایوٹکس (صحت مند بیکٹیریا) سے بھرپور ہوتا ہے ۔ کچے دودھ کو ابالنے سے کچھ وٹامنز (خصوصاً وٹامن سی اور بی کمپلیکس) اور انزائمز جزوی طور پر ضائع ہو جاتے ہیں۔

کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کچا دودھ ہاضمے میں مدد دیتا ہے اور lactose intolerance کے شکار افراد کیلئے قدرے آسان ہو سکتا ہے تاہم یہ ہر کسی کے لیے درست نہیں ہوتا۔کچے دودھ میں خطرناک بیکٹیریا (جیسے E. coli, Salmonella, Listeria, Brucella) موجود ہو سکتے ہیں جو فوڈ پوائزننگ، اسہال، گردوں کے انفیکشن اور حاملہ خواتین میں حمل ضائع ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔دوسری طرف دودھ کو ابالنے یا pasteurized کرنے سے نقصان دہ جراثیم مر جاتے ہیں ،اس سے دودھ کا کیلشیم، پروٹین اور فیٹس زیادہ متاثر نہیں ہوتے ۔ تجارتی سطح پر pasteurized دودھ زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے ۔

 

